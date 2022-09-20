Около 30 соцвыплат будут перечислять из бюджета на "Мир" с 1 ноября

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Около 30 региональных социальных выплат будут перечислять из бюджета на карту "Мир" с 1 ноября. Об этом сообщает газета "Известия".

Среди выплат, которые будут поступать на карту данной платежной системы, – пособия для людей, ухаживающих за людьми с ОВЗ, стипендии сиротам, компенсации на аренду квартир, расходов на жилищно-коммунальные услуги и газификацию, а также ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.

Помимо этого, на "Мир" будут приходить субсидии на приобретение и возведения жилья гражданами, которые нуждаются в улучшении условий и стоят на очереди, а также субсидии на возмещение первоначального взноса на ипотеку и погашение целевого кредита.

Как уточнили в Банке России, благодаря подобному способу удастся сократить список реквизитов для получения выплаты, а также быстрее зачислить деньги.

Перечислять средства будут по номеру карты. При этом банки-эмитенты будут производить автоматическую проверку действительности карты и принадлежности указанному держателю, получающему средства из бюджета.

Ранее сообщалось, что в России могут установить фиксированный размер пособия для ухаживающих за инвалидами. Депутаты ЛДПР разработали законопроект о назначении пособия этой категории граждан в размере 15 тысяч рублей.

Как отмечал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, данная мера исключит неоправданную дифференциацию в размерах ежемесячных выплат по уходу за инвалидами и пожилыми гражданами, а также обеспечит их ежегодную индексацию.

