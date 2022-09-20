Около 30 соцвыплат будут перечислять из бюджета на "Мир" с 1 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Около 30 региональных социальных выплат будут перечислять из бюджета на карту "Мир" с 1 ноября. Об этом сообщает газета "Известия".
Среди выплат, которые будут поступать на карту данной платежной системы, – пособия для людей, ухаживающих за людьми с ОВЗ, стипендии сиротам, компенсации на аренду квартир, расходов на жилищно-коммунальные услуги и газификацию, а также ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.
Помимо этого, на "Мир" будут приходить субсидии на приобретение и возведения жилья гражданами, которые нуждаются в улучшении условий и стоят на очереди, а также субсидии на возмещение первоначального взноса на ипотеку и погашение целевого кредита.
Как уточнили в Банке России, благодаря подобному способу удастся сократить список реквизитов для получения выплаты, а также быстрее зачислить деньги.
Перечислять средства будут по номеру карты. При этом банки-эмитенты будут производить автоматическую проверку действительности карты и принадлежности указанному держателю, получающему средства из бюджета.
Ранее сообщалось, что в России могут установить фиксированный размер пособия для ухаживающих за инвалидами. Депутаты ЛДПР разработали законопроект о назначении пособия этой категории граждан в размере 15 тысяч рублей.
Как отмечал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, данная мера исключит неоправданную дифференциацию в размерах ежемесячных выплат по уходу за инвалидами и пожилыми гражданами, а также обеспечит их ежегодную индексацию.
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