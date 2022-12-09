Банки Казахстана получили разрешение на операции по картам "Мир"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Банки Казахстана получили разрешение на проведение операций по картам российской платежной системы "Мир", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка страны.

Уточняется, что 8 декабря регулятор получил письмо от Управления по контролю за иностранными активами (подразделение Минфина США (OFAC), в котором говорится, что ведомство не возражает против использования карт "Мир" частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан.

"В письме отмечается, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций", – пояснили в пресс-службе.

Таким образом, банки Казахстана могут принимать платежи, переводы по картам "Мир", а также выдавать наличные через банкоматы.

Ранее сообщалось, что новый метод расчета в Турции, удобный для россиян, появится к началу туристического сезона. Как рассказал директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин платежная альтернатива, которую разрабатывают РФ и Турция, будет представлена уже в мае–июне. Он выразил мнение, что отказы от обслуживания карт "Мир" в Турции происходят из-за давления Запада.

До этого стало известно, что ряд банков Киргизии приняли решение прекратить работу с картами российской платежной системы "Мир". Это было сделано, чтобы избежать риска подпасть под санкции США.



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