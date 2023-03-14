Банки Кубы начали принимать карты платежной системы "Мир" – СМИ

Фото: Ведомости/ТАСС/Андрей Гордеев

Несколько банков Гаваны начали принимать карты платежной системы "Мир". Об этом сообщает ТАСС.

Так, по информации агентства, на табло местных банкоматов стала отображаться эмблема платежной системы. Через них можно снять наличные с карт российских банков. Деньги будут выдаваться в кубинских песо.

Приблизительный курс обмена рублей на местную валюту при снятии наличных в банкоматах – 1 к 1,5 соответственно без учета комиссии.

Однако в данный момент картой "Мир" все еще нельзя расплачиваться в кубинских магазинах и ресторанах. Вместе с тем представители некоторых заведений сообщили корреспонденту ТАСС, что после настройки необходимого оборудования такая возможность может появиться.

Ранее посол РФ в Гаване Андрей Гуськов сообщал, что подготовка платежной системы "Мир" к запуску на Кубе близка к завершению. По его словам, использование российской платежной системы должно позитивно сказаться на увеличении потока туристов из РФ на остров.

До этого председатель Центробанка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявил, что банки страны работают над возобновлением обслуживания карт российской платежной системы "Мир".

Работа над запуском платежной системы "Мир" на Кубе почти завершена – посол РФ

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