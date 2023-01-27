В ЦБ заявили, что Узбекистан работает над возобновлением обслуживания карт "Мир"

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт российской платежной системы "Мир". Об этом сообщил председатель Центробанка страны Мамаризо Нурмуратов.

"Наши банки не оставляют этот вопрос. По возможности делают все, чтобы создать условия (для возобновления приема карт "Мир". – Прим. ред.)", – цитирует его РИА Новости.

При этом глава регулятора уточнил, что говорить о точных сроках возобновления обслуживания карт системы "Мир" в стране пока не представляется возможным.

23 сентября прошлого года в Узбекистане "по техническим причинам" было приостановлено обслуживание карт "Мир". При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работать продолжили.

Аналогичная ситуация с российской платежной системой наблюдалась в Казахстане, Турции и некоторых других странах. СМИ связывали это с опасениями банков подпасть под санкции США.



Некоторые иностранные банки перестали принимать карты "Мир"

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