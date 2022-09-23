В Узбекистане приостановлено обслуживание карт "Мир"

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С пятницы, 23 сентября, в Узбекистане приостановлено обслуживание карт платежной системы "Мир". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу процессингового центра Uzcard.

Отмечается, что обслуживание приостановили по техническим причинам.

"Единый общереспубликанский процессинговый центр уведомляет вас о том, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard с 09:00 (07:00 по московскому времени) 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт "Мир" в инфраструктуре ПС Uzcard и работу кобейджинговых карт Uzcard – "Мир" за рубежом", – сообщили в пресс-службе.

Однако работа кобейджинговых карт Uzcard – "Мир" осуществляется на территории Узбекистана в штатном режиме.

Договор о сотрудничестве между двумя платежными системами был заключен в марте 2019 года. С 2020 года банки Узбекистана начали прием карт "Мир" на территории страны.

До этого глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев назвал преувеличенными опасения в отношении работы карт "Мир" за рубежом. При этом он подчеркнул, что в Турции действительно ограничили прием карт без предупреждения.

Тогда Комлев подтвердил, что карты "Мир" продолжают работу в Казахстане. Он добавил, что количество стран, работающих с картами российской платежной системы, действительно сократилось.

