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Экономика

11:21

Глава НСПК назвал преувеличенными опасения вокруг "Мира" за рубежом

экономика

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Опасения относительно использования за рубежом российской платежной системы "Мир" являются преувеличенными, заявил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев на форуме "Банки России – XXI век".

"Уровень опасений и шума вокруг платежной системы "Мир" за рубежом несколько преувеличен. То, что касается Казахстана, – у нас партнеры продолжают работать. По Турции, наверное, самая болезненная тема – действительно, из пяти банков-партнеров два банка приостановили сотрудничество, они нас об этом уведомили", – приводит ТАСС его слова.

Комлев также отметил отсутствие значительного сокращения приема карт "Мир" за границей.

Ранее Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ сообщил, что карты "Мир" больше не будут обслуживать в казахстанском "Халык Банке" и во вьетнамском банке BIDV.

До этого посольство РФ в Турции посоветовало россиянам брать в поездки наличную валюту из-за неполадок в работе карт платежной системы "Мир" в двух турецких кредитных организациях Is bankasi и Denizbank. В диппредставительстве также уточнили, что россияне могут использовать карты "Мир" через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с платежной системой РФ.

Карты "Мир" перестали работать в некоторых банках Казахстана и Вьетнама

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Сюжет: Санкции

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