Работа над запуском платежной системы "Мир" на Кубе почти завершена – посол РФ в Гаване

Фото: Ведомости/ТАСС/Андрей Гордеев

Подготовка платежной системы "Мир" к запуску на Кубе близка к завершению. Об этом сообщил посол РФ в Гаване Андрей Гуськов в интервью РИА Новости.

По его словам, использование российской платежной системы должно позитивно сказаться на увеличении потока туристов из РФ на остров.

Ранее председатель Центробанка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявил, что банки страны работают над возобновлением обслуживания карт российской платежной системы "Мир".

До этого кенийский посол в РФ Бенсон Огуту сообщил, что Кения готова рассмотреть возможность использования платежной системы "Мир" для торговли с Россией, если российская сторона предложит обсудить такой вариант.

Проезд в московском транспорте стал дешевле для обладателей карты "Мир"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!