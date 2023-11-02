Почта Банк рекомендовал находящимся за рубежом клиентам снять деньги с карт UnionPay

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почта Банк порекомендовал находящимся за рубежом клиентам снять наличные средства с карт платежной системы UnionPay. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

В сообщении подчеркнули, что американские санкции в отношении банка не повлияют на его деятельность и клиентов, так как организация работает на территории России и сосредоточена на обслуживании клиентов внутри страны. Однако рестрикции затронут использование карт банка за границей, включая карты UnionPay.

Отмечается, что сеть насчитывает примерно 25 тысяч точек во всех российских регионах, в том числе малых и удаленных населенных пунктах. Почта Банк будет и далее работать в штатном режиме, клиенты не почувствуют на себе влияния ограничительных мер, уточнили в организации.

В четверг, 2 ноября, американский Минфин ввел санкции против 37 физических и почти 200 юридических лиц РФ. Так, в списке оказались Абсолют Банк, ХКФ Банк, Почта Банк, Всероссийский банк развития регионов и банк "Русский стандарт".

После этого сообщалось, что карты UnionPay банка "Русский стандарт" перестанут работать за рубежом с 3 ноября. Поддержка банка выразила свои сожаления.

Карты UnionPay подсанкционных банков могут перестать работать за рубежом