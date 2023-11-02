Карты UnionPay "Русского стандарта" перестанут работать за рубежом с 3 ноября

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Карты UnionPay подпавшего под санкции Соединенных Штатов банка "Русский стандарт" перестанут работать за рубежом с 3 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные поддержки банка для владельцев карт указанной платежной системы.

"Нам очень жаль, но с 3 ноября карты платежной системы UnionPay, выпущенные банком, перестанут работать за рубежом", – предупредили в поддержке.

В четверг, 2 ноября, американский Минфин ввел санкции против 37 физических и почти 200 юридических лиц РФ. Так, в списке оказались Абсолют Банк, ХКФ Банк, Почта Банк, Всероссийский банк развития регионов и банк "Русский стандарт".

Ранее Почта Банк сообщал о временных ограничениях по операциям с картами UnionPay за границей из-за технических причин. Кредитная организация предупредила, что ограничения связаны с переходом банка на новую платформу расчетов. Там же добавили, что на территории России работа UnionPay неограниченна.



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