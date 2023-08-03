Почта Банк сообщил о временных ограничениях операций по картам UnionPay за границей

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Операции по картам UnionPay за границей временно ограничены по техническим причинам. Об этом Почта Банк сообщил в своем в телеграм-канале.

Отмечается, что ограничения связаны с переходом банка на новую платформу расчетов. Кредитная организация посоветовала клиентам, находящимся за границей, снять наличные с карты в ближайшее время.

В России работа карт UnionPay неограниченна, подчеркнули в сообщении.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Мы будем оперативно информировать вас об устранении ограничений", – заключил банк.

Ранее Киви Банк сообщил о временном частичном ограничении вывода средств физическими лицами с кошельков, а также о приостановке снятия наличных из-за претензий от ЦБ РФ к отчетности организации.

Позже в группе Qiwi выразили неуверенность, что смогут восстановить вывод средств физическим лицам и снятие наличных. Деятельность банка при этом может подпасть под более внимательное отслеживание со стороны ЦБ.

Киви Банк временно ограничил вывод средств с кошельков физлиц