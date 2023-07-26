В Qiwi не уверены, что смогут восстановить снятие наличных и вывод средств физлицами

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В группе Qiwi выразили неуверенность, что смогут восстановить вывод средств физическим лицам и снятие наличных. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас мы тесно сотрудничаем с ЦБ, дабы устранить выявленные недочеты и частично или полностью отменить введенные ограничения. Тем не менее нет никакой уверенности в том, что у нас это получится", – отмечается в сообщении группы Qiwi.

Там же добавили, что деятельность Qiwi может подпасть под более внимательное отслеживание со стороны Центробанка.

Накануне "Киви банк" на время частично ввел ограничения на вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета. Кроме того, было приостановлено снятие наличных из-за претензий Центробанка к отчетности.

ЦБ выдал "Киви банку" ограничительное предписание в отношении некоторых операций, которое вступило в силу с 26 июля 2023 года. При этом Qiwi находится в диалоге с ЦБ для уточнения деталей предписания и устранения недочетов.

Отмечалось, что пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие кошельки, а также оплата услуг и товаров картами и кошельками Qiwi работает в стандартном режиме.