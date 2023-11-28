В Центробанке сообщили о запуске переводов по СБП в пять стран

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На сегодняшний день переводы через систему быстрых платежей (СБП) уже запущены в пять стран. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу департамента национальной платежной системы Центробанка Аллу Бакину.

По ее словам, для перечислений действуют интеграционные решения как на уровне всей инфраструктуры, так и на уровне отдельных банков. Также работают переводы из-за границы в РФ через СБП, но пока только из одной страны, отметила Бакина.

Помимо этого, постоянно увеличивается число иностранных кредитных организаций, куда можно отправить деньги по СБП. К примеру, в августе их было 14, а к концу сентября к проекту присоединились уже 37 зарубежных банков.

Сегодня переводы за границу по СБП доступны, например, из Альфа-Банка и ВТБ. В первой организации для перевода доступны такие страны, как Белоруссия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Прочие банки также сообщили о своих планах реализовать подобный функционал в скором времени. Например, Россельхозбанк хочет запустить его до конца года, а Почта Банк – в первом квартале следующего года.

По словам экспертов, рынку необходимы сервисы трансграничных переводов из России, так как санкции заблокировали большую часть привычных потребителю продуктов. Традиционно пользователями трансграничных перечислений раньше были трудовые мигранты, однако на сегодня также появился спрос на сервисы со стороны релокантов.

Ранее сообщалось, что российская платформа "Мир" стала доступна на всей территории Венесуэлы. По словам министра иностранных дел республики Ивана Хиль Пинто, почти 40% всех платежных пунктов принимают карты "Мир".

До этого стало известно, что Центробанк РФ вместе с регулятором Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) готов через год построить систему быстрых платежей и расчетов цифровым рублем для граждан и бизнеса.

Отечественные банки начали принимать оплату по QR-кодам через СБП за рубежом