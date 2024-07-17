MacRumors: в iOS 18 появилась функция восстановления поврежденных фото и видео

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В обновленных бета-версиях iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia появилась новая функция, которая стала доступна в приложении "Фото". Она позволяет восстановить утерянные или поврежденные фото и видео, сообщает портал MacRumors.

Так, после обновления устройства в разделе "Инструменты" приложения "Фото" пользователи могут заметить новый альбом, который называется "Восстановленные". В нем они смогут выбрать файлы, которые необходимо восстановить или окончательно удалить из памяти устройства.

Для доступа к новому разделу пользователь должен будет авторизоваться с помощью Face ID или Touch ID.

Данная функция отличается от альбома "Недавно удаленные". Она предназначена для тех файлов, которые оказались повреждены или утеряны в результате ошибок сохранения и сбоев, произошедших в сторонних приложениях.

Новый альбом будет отображаться только в случае появления подобных фотографий или видео. Если же поврежденные медиафайлы на устройстве отсутствуют, пользователь не сможет увидеть этот раздел.

Ранее осведомленный источник назвал идентификаторы новых моделей iPad, которые Apple планирует выпустить в 2024 и 2025 годах. От новых гаджетов ожидают более высокого уровня производительности. Однако предполагается, что модели сохранят старый дизайн.

