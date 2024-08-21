Apple не покажет новые модели iPhone 10 сентября

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Пользователь соцсети X, зарегистрированный под ником Lorevfx, признался в создании фейковой открытки с датой презентации Apple, которая якобы должна была состояться 10 сентября, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал iXBT.

"Интересный факт: я сделал "слитое" приглашение на мероприятие Apple менее чем за 10 минут, используя Figma и текстуру, сгенерированную искусственным интеллектом, и отправил его тому, кто слил информацию, просто потому, что мне было скучно", – рассказал Lorevfx в Сети.

Пользователь также опубликовал переписку, которая подтверждает, что он передал инсайдеру под ником Majin Bu недостоверную информацию о мероприятии, после чего тот сообщил о запланированной презентации. До этого события Majin Bu пользовался хорошей репутацией.

Lorevfx отметил, что не ожидал, что запущенная им новость распространится через крупные СМИ.

При этом сама Apple на данный момент никак не прокомментировала информацию о дате проведения осенней презентации. Прогнозируется, что представители компании сообщат о ее сроках ближе к концу августа. В рамках данного мероприятия Apple должна представить линейку iPhone 16 и ряд других новинок.

Ранее СМИ сообщали, что компания приступила к работе над созданием домашнего гаджета, который будет похож на iPad и оснащен роботизированной рукой, способной перемещаться по экрану. Таким образом, пользователи смогут наклонять и вращать дисплей гаджета на 360 градусов.