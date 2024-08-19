Wccftech: презентация iPhone 16 пройдет 10 сентября

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Американская компания Apple может презентовать iPhone 16 уже 10 сентября. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Wccftech.

Инсайдер Маджин Бу опубликовал скриншот приглашения, которое Apple может начать рассылать гостям в ближайшее время. Согласно данным, попавшим в Сеть, слоганом мероприятия станет фраза Ready. Set. Capture. Предположительно, она намекает на новую клавишу управления камерой в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, пишет СМИ.

На пресс-конференции компания анонсирует новые модели iPhone 16, у которых будут изменения в дизайне и новые функции. Apple также может представить специальные функции Apple Intelligence, которые станут доступны в этом году, Apple Watch Series 10 и новые AirPods, говорится в материале.

Как указано в приглашении, презентация состоится в театре Стива Джобса, который расположен в Apple Park. Мероприятие запланировано на 10:00 по тихоокеанскому времени (21:00 по московскому).

Ранее СМИ сообщали, что компания Apple начала работу над созданием домашнего гаджета, который будет похож на iPad и иметь роботизированную руку. Роборука сможет перемещаться по экрану, а дисплей устройства пользователи смогут наклонять и вращать на 360 градусов, указывали журналисты. По их информации, гаджет могут сделать частью системы умного дома.

