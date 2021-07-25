Тестовые поезда прошли по восстановленной ветке Транссиба

Тестовые грузовые поезда пересекли ветку Транссибирской магистрали по первому восстановленному пролетному строению. Об этом РЖД сообщили в своем Telegram-канале

Сначала был пущен порожний поезд, а затем уже груженый состав: как отметил перевозчик, этого требует технология проверки надежности конструкций. Оба поезда успешно преодолели восстановленный участок моста.

"После того, как все проверим, примем решение об открытии движения для пассажирских поездов", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что РЖД установили первое из двух пролетных строений разрушенного железнодорожного моста на Транссибирской магистрали в Забайкалье. Как уточнили в компании, восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме в сложных погодных условиях.

Инцидент произошел 23 июля на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской магистрали. В результате него никто не пострадал, однако было остановлено движение поездов в обоих направлениях. Причиной происшествия называют сильные дожди.

