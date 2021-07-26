Полиция изъяла обрез ружья у участника конфликта в центре Москвы

13:43
Фото: МВД РФ
Полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении обреза двуствольного ружья, которое изъяли после конфликта между несколькими гражданами в Тверском районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Конфликт произошел в Весковском переулке между неизвестными гражданами. Один из них держал в руках оружие. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на бетонном фундаменте забора спортивную сумку, в которой находилось ружье с двумя патронами. Оказалось, что это был обрез двуствольного гладкоствольного ружья, которое изготовили в домашних условиях. Оружие не применялось, никто в ходе конфликта не пострадал.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали владельца сумки – 34-летнего жителя Подмосковья. Злоумышленник рассказал, что он кустарным способом внес изменения в ружье, срезав дуло стволов и приклад.
Помимо этого, задержаны несколько граждан, находившихся на месте происшествия. Они проходят по делу в качестве свидетелей.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и "Незаконное изготовление оружия". Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее инцидент с применением оружия произошел на Большой Пироговской улице в Москве. Водитель Gelandewagen поругался с шофером автобуса, после чего открыл по нему стрельбу и скрылся.
Никто не пострадал, а стрелявшего сейчас разыскивает полиция.
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