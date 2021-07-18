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В мире

06:15

Стрельба произошла у бейсбольного стадиона в Вашингтоне

происшествия за рубежом

Фото: depositphotos/dechevm

Стрельба произошла вблизи бейсбольного стадиона Nationals Park в Вашингтоне. Об этом информирует полиция округа Колумбия в своем Twitter-аккаунте.

В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции реагируют на стрельбу у стадиона.

"В двух человек стреляли за пределами Nationals Park", – уточняется в заявлении.

По факту случившегося начато расследование. В данный момент угрозы для жизни людей нет.

Ранее два человека стали жертвами стрельбы в американском городе Сакраменто в Калифорнии. При этом еще четверо пострадавших получили различные ранения.

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