Стрельба произошла у бейсбольного стадиона в Вашингтоне

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Стрельба произошла вблизи бейсбольного стадиона Nationals Park в Вашингтоне. Об этом информирует полиция округа Колумбия в своем Twitter-аккаунте.
В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции реагируют на стрельбу у стадиона.
"В двух человек стреляли за пределами Nationals Park", – уточняется в заявлении.
По факту случившегося начато расследование. В данный момент угрозы для жизни людей нет.
Ранее два человека стали жертвами стрельбы в американском городе Сакраменто в Калифорнии. При этом еще четверо пострадавших получили различные ранения.