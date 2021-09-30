Дело возбудили против водителя, протащившего на машине полицейского во Внуково

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Следствие возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти в аэропорту Внуково, сообщает Агентство "Москва".

По данным СК, 30 сентября 2021 года полицейские сопровождали иностранных граждан для депортации из РФ, в ходе которой один из задержанных при участии сообщника совершил побег. Он запрыгнул на пассажирское сиденье находившегося поблизости автомобиля марки Skoda.​

Когда его пытались задержать, водитель автомобиля наехал на сотрудника полиции и протащил его на машине несколько метров, после чего скрылся. Полицейский, получивший телесные повреждения, был доставлен в городскую больницу.

Ранее в подмосковном Щелкове полицейский был убит за замечание пьяному мужчине на детской площадке. Спустя время подозреваемого задержали.

