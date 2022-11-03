Журналист Караулов рассказал, что сейчас находится не в России

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Журналист Андрей Караулов сообщил, что сейчас находится за границей на лечении, однако после консультации с врачами планирует вернуться в Россию. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Узнал (об обысках. – Прим. ред.) не я, а жена, мне позвонили из дома. Я сам сейчас нахожусь в больнице", – сказал журналист.

Караулов предположил, что обыски в его доме могут быть связаны с заявлением о клевете, написанным главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым в связи с высказываниями журналиста в интервью Максиму Шевченко. В то же время он подчеркнул, что не намерен скрываться и вернется в Россию, чтобы разобраться в ситуации, как только получит заключение врачей.

"Я не боюсь (возвращаться. – Прим. ред.), никаких преступлений я не совершал", – подытожил Караулов.

Ранее в четверг в своем телеграм-канале журналист сообщил, что в его дом пришли вооруженные люди и начали обыск. При этом связаться с проживающими там родственниками у него не получилось.



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