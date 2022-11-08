Полиция провела обыски в квартире экс-организатора шествий националистов Демушкина

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Сотрудники правоохранительных органов провели у экс-организатора шествий националистов "Русские марши" Дмитрия Демушкина обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на следователей.

"В квартире Демушкина в Москве идет обыск, вероятно, он будет задержан", – поделился собеседник агентства.

Сам бывший организатор подтвердил данную информацию, после этого связь с ним пропала.

"Русский марш" – это ежегодные митинги последователей русских националистических организаций и движений во многих городах РФ, а также некоторых государств СНГ. Шествия проходили во время Дня народного единства, 4 ноября.

В 2012 году в подобном митинге в центре столицы поучаствовали порядка 30 тысяч человек. За последние два года шествия не организовывались в связи с отказом со стороны мэрии принять заявку на одобрение мероприятия.

Уточняется, что Демушкин был главой националистических объединений "Славянский союз" (движение признано экстремистским) и "Русские". На данный момент подобные группы запрещены.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!