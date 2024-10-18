Уголовное дело возбудили после ДТП с грузовиком в Приамурье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД после смертельного ДТП с грузовиком в Приамурье, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия и транспортных средств. Также назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Авария произошла вечером 17 октября на 1 476-м километре федеральной автодороги "Амур". На дороге столкнулись грузовик с пиротехникой и легковушка, после обе машины загорелись. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Ранее 12 человек были госпитализированы в Астрахани после ДТП с вахтовым автобусом, который принадлежал компании "Газпром добыча Астрахань". Все пострадавшие находились в состоянии средней тяжести.