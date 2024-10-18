Число погибших в ДТП с грузовиком в Приамурье выросло до четырех

Фото: МЧС России

Количество погибших в ДТП с легковым автомобилем и грузовиком с пиротехникой в Амурской области возросло до четырех. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"По уточненным данным, в аварии погибли четыре человека. Сотрудники МЧС России деблокировали и вытянули искореженную легковушку из-под грузовика. В ней были тела женщины и двоих детей 8, 11 лет", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что еще один погибший был обнаружен при разборе и проливке сгоревших машин. Его личность на данный момент устанавливается.

Авария произошла вечером 17 октября на 1 476-м километре федеральной автодороги "Амур". Там столкнулись грузовик с пиротехникой и легковушка, обе машины загорелись. Водитель и все пассажиры легковушки погибли.

До этого водитель погиб в результате ДТП на 10-м километре Ильинского шоссе в Москве. По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с частным автобусом "ЛиАЗ".

