Три человека погибли в ДТП в Амурской области

ДТП с участием грузовика и легковушки в Амурской области унесло жизни трех человек. Об этом заявило МЧС России в своем телеграм-канале

Авария произошла на 1 476-м километре федеральной автодороги "Амур". После столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, водителя грузовика госпитализировали. Водитель и все пассажиры легковушки погибли.

Последствия аварии ликвидируют девять сотрудников МЧС и три единицы техники.

Ранее 12 человек были госпитализированы в Астрахани после ДТП с вахтовым автобусом, который принадлежал компании "Газпром добыча Астрахань". Все они находились в состоянии средней тяжести. При этом еще четверо пострадавших в результате аварии были направлены на амбулаторное лечение.

