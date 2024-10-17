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17 октября, 21:09

Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Амурской области

Видео: телеграм-канал "112"

ДТП с участием грузовика и легковушки в Амурской области унесло жизни трех человек. Об этом заявило МЧС России в своем телеграм-канале.

Авария произошла на 1 476-м километре федеральной автодороги "Амур". После столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, водителя грузовика госпитализировали. Водитель и все пассажиры легковушки погибли.

Последствия аварии ликвидируют девять сотрудников МЧС и три единицы техники.

Ранее 12 человек были госпитализированы в Астрахани после ДТП с вахтовым автобусом, который принадлежал компании "Газпром добыча Астрахань". Все они находились в состоянии средней тяжести. При этом еще четверо пострадавших в результате аварии были направлены на амбулаторное лечение.

ДТП произошло на Симферопольском шоссе

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