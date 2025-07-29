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29 июля, 17:00

Происшествия

Люди не обнаружены под завалами обрушившегося здания в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал Readovka

Спасатели не обнаружили людей под завалами обрушившегося офисного здания в Екатеринбурге, передает пресс-служба МЧС России.

В настоящее время сотрудники ведомства эвакуировали 24 человека из соседних помещений здания и завершили обследование обрушенных конструкций.

Сейчас к работам приступила инженерная техника. Всего в операции задействованы 43 специалиста и 13 единиц техники, а также кинологические расчеты.

Обрушение трехэтажного административного здания на улице Мартовской произошло 29 июля. Предварительной версией ЧП стало ветхое состояние объекта.

В результате инцидента никто не пострадал, однако на месте произошедшего правоохранители создали зону безопасности. В настоящее время проводится проверка.

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