Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 18:00

Политика

Политик Лев Шлосберг внесен в перечень террористов и экстремистов

Фото: legion-media.com/"Ведомости"/PhotoXPress.ru (Лев Шлосберг внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Росфинмониторинг внес заместителя председателя партии "Яблоко" и зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) в перечень террористов и экстремистов. Это следует из информации, размещенной на сайте ведомства.

Против Шлосберга в октябре прошлого года было возбуждено дело. По версии следствия, в период с мая по июль 2024 года политик, несмотря на то что был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, распространил на странице в соцсети "ВКонтакте" материалы без соответствующей пометки.

В ноябре зампреда партии "Яблоко" задержали в аэропорту Пскова после возвращения из Москвы. Однако позже отпустили.

В июне 2025 года в квартире политика и его жены Жанны, а также в квартире его отца и в офисе псковского отделения партии прошли обыски. После этого Шлосберг был отправлен в изолятор временного содержания.

В партии "Яблоко" подчеркнули, что политик возражал против задержания и заявлял, что "событие преступления отсутствует". В итоге суд назначил ему 420 часов обязательных работ по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Читайте также


политика

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика