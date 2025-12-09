Политик Лев Шлосберг внесен в перечень террористов и экстремистов

Фото: legion-media.com/"Ведомости"/PhotoXPress.ru (Лев Шлосберг внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Росфинмониторинг внес заместителя председателя партии "Яблоко" и зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) в перечень террористов и экстремистов. Это следует из информации, размещенной на сайте ведомства.

Против Шлосберга в октябре прошлого года было возбуждено дело. По версии следствия, в период с мая по июль 2024 года политик, несмотря на то что был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, распространил на странице в соцсети "ВКонтакте" материалы без соответствующей пометки.

В ноябре зампреда партии "Яблоко" задержали в аэропорту Пскова после возвращения из Москвы. Однако позже отпустили.

В июне 2025 года в квартире политика и его жены Жанны, а также в квартире его отца и в офисе псковского отделения партии прошли обыски. После этого Шлосберг был отправлен в изолятор временного содержания.

В партии "Яблоко" подчеркнули, что политик возражал против задержания и заявлял, что "событие преступления отсутствует". В итоге суд назначил ему 420 часов обязательных работ по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

