Зампред "Яблока" Шлосберг приговорен к 420 часам обязательных работ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо (Лев Шлосберг признан в РФ иноагентом)

Мировой судья судебного участка № 38 в Пскове назначил зампреду партии "Яблоко" Льву Шлосбергу (признан в России иноагентом) 420 часов обязательных работ по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Дело было возбуждено против Шлосберга в октябре прошлого года. По версии СК, в период с мая по июль 2024 года политик, несмотря на то что был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, распространил на странице в соцсети "ВКонтакте" материалы без соответствующей пометки.

В ноябре зампреда партии "Яблоко" задержали в аэропорту Пскова после возвращения из Москвы. Однако позже его отпустили. В июне этого года в квартире политика и его жены Жанны, а также в квартире его отца и в офисе псковского отделения партии прошли обыски.

После этого Шлосберг был отправлен в изолятор временного содержания. В партии "Яблоко" подчеркнули, что политик возражал против задержания и заявлял, что "событие преступления отсутствует".

