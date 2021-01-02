Для чего Илон Маск тайком заставил 700 тысяч человек признать независимость Марса

Пользователи спутникового интернет-сервиса Starlink от компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, с удивлением обнаружили в пользовательском соглашении строчку: "…стороны признают, что Марс является свободной планетой и что никакое земное правительство не имеет власти над марсианской деятельностью". Для чего Маску признание независимости Марса и сможет ли его компания получить выгоду из-за невнимательных пользователей – разбирался наш обозреватель Николай Гринько.



Фото: Britta Pedersen/DPA Pool via AP

Насколько внимательно вы обычно читаете пользовательское соглашение, которое нужно принять перед установкой программы или запуском какого-нибудь сервиса? Можем предположить, что (как и подавляющее большинство людей) вы вообще не читаете его, просто нажимаете "принимаю". Производители часто пользуются этим, вписывая в текст пункты, полностью избавляющие их от какой-либо ответственности или даже передающие в их безраздельную собственность какие-нибудь ваши данные. Но бывают случаи намного интереснее.



По официальным данным, Starlink сейчас, на этапе тестирования, уже обслуживает 700 тысяч абонентов, а недавно компания попросила власти США увеличить количество максимально возможных пользователей до 5 миллионов.

То есть скоро на планете окажется несколько миллионов человек, официально признавших суверенитет Марса (возможно, даже не догадываясь об этом), и число их будет расти.

Некоторое время в интернете считали этот пункт соглашения просто шуткой эксцентричного Илона Маска. Но журналисты издания Independent обратились за консультацией к юристам и специалистам по международному праву. И те ответили, что если после окончания тестового этапа строчка исчезнет из соглашения, то это вполне можно расценивать как шутку. Но, если останется, можно будет предположить, что Маск прямо сейчас закладывает основы марсианской Конституции. Впрочем, по заверениям юристов, даже если все население Земли примет это соглашение вместе с абзацем о независимости Марса, это не будет иметь никакой юридической силы.

Однако вопрос о законодательном урегулировании жизни земных колоний на других планетах все равно остается открытым. Как однажды заявил генеральный юрисконсульт SpaceX Дэвид Андерман, цель компании – "…каждые пару лет отправлять на Марс тысячу космических кораблей с сотней колонистов на борту каждого. Сначала мы отправим сто человек, потом тысячу, потом миллион – и так до тех пор, пока не получим устойчивую колонию. Это произойдет еще при моей жизни, быстрее, чем вы думаете". Конечно, это заявление звучит, мягко говоря, слишком оптимистично, но рано или поздно на Марсе появится собственное население, которое и в самом деле не сможет полноценно подчиняться законам ни одного из земных государств. Красной планете понадобится собственная Конституция.



Причин этому множество. Условия на Марсе кардинально отличаются от земных, и две системы ценностей будут мало соответствовать друг другу. Простейший пример: золото на Марсе, скорее всего, потеряет всякую ценность, а его место займет кислород или вода. Главной задачей всего населения планеты станет не производство, а выживание. Преднамеренное нанесение ущерба системам жизнеобеспечения станет одним из тягчайших преступлений.

Придется регулировать едва ли не каждый аспект: появление и воспитание детей, право на частную собственность, добычу ресурсов, бизнес… Мало того что все это будет происходить совершенно не так, как на Земле, так еще и в нескольких миллионах километров от нее! Радиосигнал идет от 3 до 20 минут, а чтобы физически добраться от одной планеты до другой, потребуется несколько месяцев. Понятно, что ни о каком "дистанционном управлении" речи быть не может, жить марсианам предстоит по собственным законам.

Кстати, по этой причине называть будущую марсианскую колонию "колонией" неправильно, поскольку этим термином обозначают территорию, находящуюся под юрисдикцией колонизирующего государства (например, Бразилия долгое время была колонией Португалии). Какое слово следует применить к поселению на Марсе – пока не очень понятно. Впрочем, у человечества в запасе есть очень много времени, чтобы решить эти задачи, ведь люди на Красной планете появятся не завтра и даже не послезавтра. Хотя…

