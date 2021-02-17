Четыре человека пострадали из-за сильного ветра в Японии

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Из-за последствий от сильного ветра и снега на острове Хоккайдо в Японии пострадали четыре человека, сообщает RT.

Уточняется, что из-за непогоды там были повреждены 142 дома.

13 февраля на северо-востоке Японии случилось землетрясение. Толчки зафиксировали в районе префектуры Фукусима в Тихом океане.

Максимальная сила толчков в префектурах Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале. При землетрясении пострадали не менее 155 человек.

Также сообщалось, что из-за подземных толчков без света остались около 950 тысяч домов в Японии.