Четыре человека пострадали из-за сильного ветра в Японии

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Из-за последствий от сильного ветра и снега на острове Хоккайдо в Японии пострадали четыре человека, сообщает RT.
Уточняется, что из-за непогоды там были повреждены 142 дома.
13 февраля на северо-востоке Японии случилось землетрясение. Толчки зафиксировали в районе префектуры Фукусима в Тихом океане.
Максимальная сила толчков в префектурах Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале. При землетрясении пострадали не менее 155 человек.
Также сообщалось, что из-за подземных толчков без света остались около 950 тысяч домов в Японии.
В Японии сообщили о 150 пострадавших после землетрясения