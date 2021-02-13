Более 50 человек пострадали при землетрясении в Японии. Оно произошло на северо-востоке страны в районе префектуры Фукусима в Тихом океане, магнитуда составила 7,3. Без света остались около 950 тысяч домов.

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