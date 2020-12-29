Глава правительства Хорватии рассказал о последствиях землетрясения

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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович рассказал, что центр города Петриня, в котором произошло землетрясение, разрушен, передает РИА Новости.

"Большая часть центра Петрини, по первым оценкам, находится в красной зоне, то есть непригодна для жизни", – заявил Пленкович.

Он отметил, что экстренные службы ведут поиск в разрушенных объектах. Пленкович подчеркнул, что в казарме в Петрине разместили 500 человек, которые лишились дома из-за землетрясения. Еще 100 человек оставили на ночлег в гостинице.

"Мы контактируем с соседней Карловацкой жупанией (округом) и городом Загреб, стремимся к тому, чтобы обеспечить размещение всем, кто остался без крова, и не оставлять их на холоде", – сказал премьер-министр.

Ранее сообщалось, что землетрясение оценивается в 6,3 балла. Эпицентр толчков располагался в 46 километрах от Загреба.