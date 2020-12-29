На территории Хорватии произошло землетрясение

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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Хорватии 29 декабря. Информация о природном катаклизме предоставлена на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Стало известно, что землетрясение зафиксировали в 11:19 по времени UTC (14:19 по московскому времени).

По данным EMSC, эпицентр подземных толчков располагался в 46 километрах от города Загреба.

Сведений о жертвах и разрушениях после землетрясения пока не поступало.

Ранее землетрясение произошло в Чечне. Эпицентр землетрясения располагался примерно в 14 километрах южнее Грозного и в 18 километрах юго-восточнее Урус-Мартана.