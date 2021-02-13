Второго человека вытащили из-под просевшей кровли ангара в Роговском поселении

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Второй человек был спасен при проседании кровли ангара в поселении Роговское Троицкого административного округа. Об этом заявили представители МЧС РФ по столице, сообщает Агентство "Москва".
"Второй человек извлечен и передан наряду скорой помощи", – уточняется в заявлении экстренного ведомства.
Известно, что в деревне Кресты в ТиНАО на площади 200 квадратных метров случилось проседание кровли металлического ангара. На месте находятся оперативные службы.
Ранее крыша надувного теннисного корта просела в Щелкове. Пострадавших не было.