Крыша надувного теннисного корта просела в Щелкове

Фото: МЧС России

В МЧС по Московской области опровергли сообщения об обрушении в торговом центре в подмосковном Щелкове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Никаких обрушений в торговых центрах не было. Под тяжестью снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта. Пострадавших нет. Все эвакуированы", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что кровля здания обрушилась в ангаре в городе Людиново на улице Маяковского. По предварительным данным, площадь обрушения составила около 100 квадратных метров. Под завалами могут находиться люди.

В настоящий момент на месте происшествия работают 12 человек и шесть единиц техники от МЧС по Калужской области. Специалисты выясняют причины произошедшего.

