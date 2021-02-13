Два человека могут находиться под завалами рухнувшего ангара в Калужской области

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Два человека могут находиться под завалами после обрушения кровли ангара в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

"Предварительно, двое пострадавших под завалами. Сейчас проводятся поисковые работы", – сказал собеседник агентства.

Кровля здания обрушилась в субботу в ангаре в городе Людиново на улице Маяковского. По предварительным данным, площадь обрушения составила около 100 квадратных метров.

В настоящий момент на месте происшествия работают 12 человек и шесть единиц техники от МЧС по Калужской области. Специалисты выясняют причины произошедшего.

Накануне взрыв произошел на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске. В МЧС заявили, что в здании произошло частичное обрушение. Возгоранию присвоили второй уровень сложности из пяти возможных. На месте ЧП работали 10 единиц техники и около 25 человек личного состава.

