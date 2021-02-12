Кузнецова рассказала о состоянии детей, которых мать оставила на морозе

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Трое детей, брошенных матерью раздетыми в лесу в ТиНАО, находятся в стабильном состоянии, однако пока они остаются в реанимации под наблюдением врачей, рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС.

"Помощь пришла вовремя, сейчас дети находятся в одной из клиник столицы, пока в отделении реанимации и интенсивной терапии. Состояние стабильное, мы на связи с врачами. Страшно подумать... Еще немного – и последствия могли быть уже необратимыми", – заявила Кузнецова.

Она отметила, что держит ситуацию под контролем и поддерживает контакт с детскими омбудсменами Москвы и Чувашии, где могут находиться родственники детей, а также со столичным департаментом труда и социальной защиты населения.

"Проверяем всю информацию, уточняем вопрос по поводу близких родственников", – объяснила она.

Как сообщалось, женщина в ТиНАО совершила попытку убийства своих троих детей. По данным следователей, 33-летняя женщина бросила их в лесу на 15-градусном морозе, раздев догола. К счастью, детей спасли, они были доставлены в больницу с различными степенями обморожения. Женщина также была госпитализирована, позже специалисты проверят ее психическое здоровье.

Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, по данному факту возбуждено уголовное дело, следствие устанавливает родственников детей и все обстоятельства произошедшего.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что семья ранее в поле зрения органов опеки не попадала.