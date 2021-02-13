У берегов Японии произошло сильное землетрясение

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Не менее восьми человек пострадали в японской префектуре Фукусима после землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 13 февраля на северо-востоке страны. Об этом сообщает Kyodo News.

Сейчас местные власти занимаются сбором информации о пострадавших и возможных разрушениях. В одноименном административном центре префектуры Фукусима также случилось несколько пожаров.

Генсекретарь кабинета министров страны Кацунобу Като заявил, что объявленное ранее предупреждение об угрозе цунами снято. Он также попросил местных жителей не беспокоиться, добавив, что правительство делает все, чтобы минимизировать последствия природного катаклизма.

Уже заработал кризисный штаб. Японцам пообещали, что им будут предоставлять оперативную информацию о ситуации. Подземные толчки могли ощущаться в 10 префектурах северной, северо-восточной и центральной части страны.

Ранее говорилось, что при землетрясении в Ереване не было разрушений. Согласно сведениям Минздрава Армении, "система здравоохранения приведена в состояние высокой готовности".