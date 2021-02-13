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В мире

16:16

При землетрясении в Ереване не было разрушений

за рубежом

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Разрушений в результате землетрясения в Ереване нет. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на странице в Facebook.

"По предварительным данным, разрушений нет. В районе Эребуни в Ереване поврежден один дом, один гражданин получил легкие травмы", – говорится в публикации Пашиняна в социальной сети.

Землетрясение магнитудой 4,7 с эпицентром в 8 километров к северо-востоку от Еревана произошло в субботу, 13 февраля.

Согласно сведениям Минздрава Армении, "система здравоохранения приведена в состояние высокой готовности".

Подземные толчки были такой силы, что в магазинах с полок падали товары. Ко всему прочему, в жилых домах на пол падала мебель. В результате жители города, опасаясь повторных подземных толчков, вышли из домов на улицы.

Ранее на Байкале произошло землетрясение. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, в Иркутске интенсивность толчков составила до 3 баллов.

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