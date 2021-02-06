Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин

На Байкале произошло землетрясение, сообщает РИА Новости.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, в Иркутске интенсивность толчков составила до 3 баллов.

Специалисты Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН определили, что эпицентр толчков находился в озере Байкал, на расстоянии 43 километров от бурятского села Кабанск. Там интенсивность землетрясения составила 4 балла.

Накануне землетрясение случилось на Курилах. По имеющимся данным, подземные толчки были зафиксированы в районе острова Итуруп. Сила природного явления составила 4,9 балла. Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 77 километрах восточнее села Малокурильское. Его жители почувствовали толчки на уровне трех баллов.