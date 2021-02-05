Землетрясение произошло на Курилах

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Землетрясение случилось на Курилах. Об этом заявила начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Единой геофизической службы РАН Елена Семенова в интервью РИА Новости.

По имеющимся данным, подземные толчки были зафиксированы в районе острова Итуруп. Сила природного явления составила 4,9 балла.



"Землетрясение <...> произошло 5 февраля в 06:27 (22:27 мск 4 февраля) в координатах 44.2 северной широты и 147.9 восточной долготы на глубине 83 километров", – рассказала Семенова.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 77 километрах восточнее села Малокурильское. Его жители почувствовали толчки на уровне 3-х баллов.

В МЧС заявили, что землетрясение также ощущалось в селах Буревестник и Крабозаводское. При этом разрушения и пострадавшие из-за удара стихии отсутствуют.

"Тревога цунами не объявлялась", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее землетрясение произошло в центральной части Турции. Сила природного явления составила 5,2 балла.

19 января землетрясение было зафиксировано в Якутии. Сила природного явления составила 5 баллов.