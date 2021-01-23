Вблизи Тбилиси второй раз за неделю произошло землетрясение

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Землетрясение магнитудой 3 произошло в субботу на юго-востоке Грузии. Сообщается, что источник располагался в 58 километрах от Тбилиси, передает "Интерфакс".

В грузинском национальном центре сейсмического мониторинга уточнили, что землетрясение зафиксировали в том же регионе Квемо Картли, где и в ночь на минувшее воскресенье.

По данным исследователей, очаг подземных толчков находился на глубине 13 километров.

Сообщений о пострадавших или разрушениях имущества не поступало.

Ранее в январе крупное землетрясение произошло в Индонезии. Подземные толчки магнитудой 5,7 балла обнаружили в 35 километрах от местного административного центра – города Мамуджу. В результате чрезвычайного происшествия погибли 26 человек.

