В Индонезии произошло землетрясение

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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Индонезии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что очаг землетрясения располагался на глубине 30 километров на острове Сулавеси в 35 километрах от местного административного центра – города Мамуджу.

Толчки были зафиксированы приборами в 6:35 по UTC (9:35 мск). Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее сильное землетрясение произошло на границе России и Монголии. По данным EMSC, магнитуда природного явления составила 6,5 балла. Эпицентр природного явления находился в 277 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области. Очаг зафиксировали на глубине 10 километров.