Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 26

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За прошедшие сутки жертвами серии землетрясений в Индонезии стали по меньшей мере 26 человек, сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на чрезвычайные службы.

Раннее СМИ писали, что в результате удара стихии погибли не менее 7 человек и 600 пострадали.

По имеющимся сведениям, сила землетрясения составила 6,2. Эпицентр находился вблизи города Мамуджу на острове Сулавеси. СМИ также отмечают, что в результате случившегося оказались разрушены свыше 60 зданий.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) эпицентр землетрясения располагался в 139 километрах к северо-западу от города Паре-Паре. Очаг находился на глубине 8 километров.