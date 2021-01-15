Более 600 человек пострадали в результате землетрясения в Индонезии – СМИ

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Сильное землетрясение стало причиной гибели семи человек в Индонезии. Об этом информирует агентство Reuters.

По данным СМИ, в результате удара стихии порядка 600 человек пострадали.

По имеющимся сведениям, сила землетрясения составила 6,2. Эпицентр находился вблизи города Мамуджу на острове Сулавеси.

СМИ также отмечают, что в результате случившегося оказались разрушены свыше 60 зданий.

Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики Двикорита Карнавати сообщил, что после землетрясения произошло не менее 26 афтершоков. Специалист выразил мнение, что в регионе существует опасность цунами.

О произошедшем землетрясении стало известно накануне. Сообщалось, что толчки были зафиксированы приборами в 6:35 (9:35 по московскому времени).

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) эпицентр землетрясения располагался в 139 километрах к северо-западу от города Паре-Паре. Очаг находился на глубине 8 километров.