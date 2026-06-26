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26 июня, 15:40

Происшествия

Пожарные сняли с дерева девочку с котенком в Белгородской области

Фото: 31.mchs.gov.ru

В Белгородской области пожарные сняли с дерева девочку и котенка, которого она пыталась спасти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

В службу спасения обратились очевидцы, которые рассказали, что на площади Свободы в городе Новый Оскол котенок никак не может спуститься с высокого дерева. Животное мяукало, и его услышали гуляющие рядом дети.

"Одна из девочек решила помочь котенку и взобралась к пострадавшему на дерево. Но перепуганное животное в этот момент вскарабкалось еще выше", – пояснили спасатели.

В результате девочка сама оказалась высоко над землей и спуститься обратно уже не могла. Сотрудники МЧС установили лестницу и помогли ей вернуться на землю, а затем спасли и котенка.

Ранее спасти также удалось утенка, который застрял в пруду под мостом в подмосковной Опалихе. Птенец сбился с пути из-за непогоды и отстал от своей семьи. Самостоятельно выбраться он не смог, спасатели аккуратно вызволили утенка и вернули его в родную стихию.

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