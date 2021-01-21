Землетрясение произошло на Филиппинах

Фото: ТАСС/ROLEX DELA PENA/EPA

Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло на Филиппинах. Об этом сообщает ТАСС.

По оценкам Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 208 километров от города Пундагитан в сторону юго-востока.

Что касается глубины залегания, то источник подземных толчков расположен на расстоянии 122 километров от поверхности.

Ранее в январе крупное землетрясение зафиксировали в Индонезии. В результате стихийного бедствия погибли 26 человек, более 600 пострадали.