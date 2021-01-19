Землетрясение произошло в Якутии

Фото: ТАСС/Светлана Павлова
Землетрясение произошло в республике Якутия. Об этом говорится на сайте Якутского филиала Единой геофизической службы РАН.
По данным ведомства, подземные толчки произошли в Алданском районе республики. Очаг находился на глубине 15 километров.
Сила природного явления составила 5 баллов. Землетрясение было зафиксировано в 21:46 по московскому времени.
На данный момент о пострадавших в результате случившегося не сообщается.
Ранее стало известно, что сильное землетрясение произошло на границе России и Монголии. Магнитуда природного явления составила 6,5 балла.
В Иркутской области ощутили отголоски монгольского землетрясения