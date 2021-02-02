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Землетрясение произошло в центральной части Турции. Об этом пишет ТАСС.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сила природного явления составила 5,2 балла. Эпицентр землетрясения находился в 65 километрах к северо-востоку от города Кайсери. Очаг залегал на глубине 2 километров.

Сообщается, что в указанном районе проживают 592 тысячи человек. При этом информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Папуа-Новой Гвинеи. Подземные толчки были выявлены на востоке страны в 37 километрах к северо-западу от города Финшхафен.

19 января землетрясение было зафиксировано в Якутии. Сила природного явления составила 5 баллов.