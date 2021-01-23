У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Папуа-Новой Гвинеи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были выявлены на востоке страны в 37 километрах к северо-западу от города Финшхафен в 16:58 по времени UTC (19:58 мск). По данным USGS, очаг находился на глубине 53 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших пока пока не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 3 произошло в субботу на юго-востоке Грузии. Сообщается, что источник располагался в 58 километрах от Тбилиси. В грузинском национальном центре сейсмического мониторинга уточнили, что землетрясение зафиксировали в том же регионе Квемо Картли, где и в ночь на минувшее воскресенье.