Новый афтершок магнитудой 5,3 произошел в Японии

16:03
Фото: ТАСС/EPA/Kimimasa Mayama
Повторное землетрясение магнитудой 5,3 произошло в японской префектуре Фукусима. В настоящий момент угрозы цунами в регионе нет, сообщает РИА Новости.
По информации Главного метеорологического агентства Японии, толчки зарегистрировали в 15:26 по московскому времени. Очаг природного катаклизма залегал на глубине 50 километров под водой. Информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения сейчас нет.
13 февраля на северо-востоке Японии случилось землетрясение. Толчки зафиксировали в районе префектуры Фукусима в Тихом океане.
Максимальная сила толчков в префектурах Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале. При землетрясении пострадали не менее 155 человек.
Также сообщалось, что из-за подземных толчков без света остались около 950 тысяч домов в Японии.
В Японии сообщили о 150 пострадавших после землетрясения
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